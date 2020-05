Extra tijd voor gesprek over bouwplan Kloostervelden Etten-Leur

‘Dat ik toevallig in Nederland ben geboren, zou mijn kans op gezondheid niet moeten beïnvloe­den’

19 mei ETTEN-LEUR - Nederlanders hebben meer mazzel dan ze beseffen, zegt geneeskundestudente Emma de Jong (22). We nemen onze toegang tot goede zorg voor lief, terwijl die allesbehalve vanzelfsprekend is. ,,In ontwikkelingslanden gaan kinderen dood aan ziektes waar wij niet meer over na hoeven te denken.”