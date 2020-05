Extra terrasruimte én langer steun voor horeca in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - ,,Het is niet zo dat we extra tafels en stoelen mogen wegzetten, maar we krijgen wel meer ruimte om onze terrassen te plaatsen.” Aldus Daisy Kerkhoffs, eigenaresse van café The Butler. Zij en haar collega-ondernemers mochten een plan voorleggen aan de gemeente hoe ze denken vanaf 1 juni om te gaan met de heropening van hun zaken in een anderhalve meter-samenleving.