Extra kosten voor bommenonderzoek bij waterproject in Etten-Leur

Onderzoek neemt twijfel weg over echtheid bijzonder zelfpor­tret Van Gogh

11:11 Onderzoek heeft de twijfel over de echtheid van een zelfportret van Vincent van Gogh weggenomen. Volgens het Van Gogh Museum in Amsterdam is het schilderij met daarop de beroemde kunstschilder ‘onmiskenbaar’ van de hand van Van Gogh. Het is een bijzonder werk, want hij maakte dit toen hij een zware psychose had.