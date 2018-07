Extra hekken rondom Banakker Etten-Leur

De gemeente is in overleg met de omgevingsdienst Brabant-Noord over wat moet gebeuren om de sloop van het oude zwembad te mogen hervatten. Die sloop moest gestaakt worden toen op het terrein een zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis werd ontdekt. Dat is een beschermde diersoort.

Inmiddels heeft de gemeente onder meer extra verblijfkasten voor de vleermuizen geplaatst in de wijk rondom het zwembad. Dat is gebeurd in samenwerking met een ecologisch adviseur en met de woningstichting. Direct omwonenden zijn er over geïnformeerd.

De maatregel is genomen om de vleermuizen te laten migreren van de zomerverblijfplaats naar de nieuwe nestkasten. De oude verblijfplaats moet vervolgens onklaar worden gemaakt. De vleermuizen kunnen er dan nog wel uit, maar er niet meer in.