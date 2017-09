Extra geld vanwege dreigende wachtlijsten Veilig Thuis

,,Veilig Thuis West-Brabant doet het goed volgens de inspectie. Toch zijn er verbeterpunten", meldt wethouder Jean-Pierre Schouw. ,,Zo willen we de 24 uurs bereikbaarheid van Veilig Thuis verbeteren. De lijnen moeten korter, er moet snel met meerdere instanties geschakeld kunnen worden."

Capaciteit

Daar heb je mensen voor nodig en de capaciteit van Veilig Thuis bleef de laatste jaren achter bij de groei van het aantal meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld. ,,Daarom is het noodzakelijk het budget voor Veilig Thuis te verhogen. Met extra geld kan het functioneren van Veilig Thuis worden gewaarborgd."

Het effect van de financiële impuls moet zijn dat Veilig Thuis een laagdrempelige organisatie is waar burgers en professionals tijdig een beroep op kunnen doen zodat escalatie achter de voordeur voorkomen wordt. ,,Wachtlijsten moeten voorkomen worden. Bij vermoedens van onveiligheid in huiselijke kring kan het niet zo zijn dat er niet direct ingezet wordt om na te gaan wat er aan de hand is en de veiligheid te borgen."

Ook de meldcode voor het aangeven van huiselijk geweld of kindermishandeling verandert. ,,Door het meldsysteem iets aan te passen verwachten we dat Veilig Thuis ernstige situaties sneller in beeld heeft."

Meer betalen

De achttien West-Brabantse gemeenten hoesten vanaf 1 januari 2018 gezamenlijk zeven miljoen euro op. Dat was voorheen 4,7 miljoen euro. Alle deelnemende gemeenten gaan meer betalen.Het komt neer op 7,84 per inwoner en dat is 2,56 euro meer dan voorheen. Voor Etten-Leur betekent het jaarlijks een bedrag van ruim 337.000 euro.

Veilig Thuis is ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG) en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK). Burgers en professionals kunnen bij Veilig Thuis advies vragen of een melding doen als er zorgen zijn over ‘mogelijk’ huiselijk geweld.