Expositie Ziel laat zien wat Etten-Leur gelukkig maakt

Auto botst tegen vangrail op A58 bij Et­ten-Leur

7 juni ETTEN-LEUR - Een auto is vrijdagavond op de A58 in de vangrail terechtgekomen bij een eenzijdig ongeval. Dit gebeurde terwijl hij een ander voertuig wilde inhalen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. De bestuurder wordt behandeld in de ambulance.