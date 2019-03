Expositie over religie in Van Goghkerk Etten-Leur: ‘Er is zoveel moois en waardevols te vinden’

ETTEN-LEUR - De Van Goghkerk aan de Markt in Etten-Leur is vanaf vandaag veertig dagen lang het decor voor een expositie over religie. Buiten alle denkbare attributen uit het rijke verleden wordt daarbij zeker ook niet overgeslagen dat een jonge Vincent van Gogh aan zijn schildercarrière begon toen zijn vader dominee in Etten was.