Expositie in Etten-Leur: ‘Modellen van Van Gogh tot leven wekken’

Mkb'ers bewapenen zich tegen cybercrime in Et­ten-Leur

7:18 ETTEN-LEUR - Enkele tientallen vertegenwoordigers van midden- en kleinbedrijven die proberen te werken aan hun digitale veiligheid. Dat is wat gisteren plaatsvond in de Nieuwe Nobelaer Bibliotheek in Etten-Leur. Experts en slachtoffers kwamen bij elkaar om de bezoekers te vertellen over computercriminaliteit. De avond werd georganiseerd door onder meer MKB Netwerk Etten-Leur.