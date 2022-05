Expositie en boek zetten veelzijdige Etten-LEurse kunstenaar in het spotlicht

ETTEN-LEUR - Hij richtte de eerste bibliotheek in Etten-Leur mee op, was lang voorzitter van De Nobelaer, gaf jaren les aan de MMS en later de KSE. En daarnaast vond Jan van den Brink (1919-1993) óók nog de tijd om een oeuvre van honderden enorm gevarieerde kunstwerken op te bouwen.

Allemaal goede redenen om aandacht te besteden aan deze kunstenaar, vindt Piet Paantjens, voorzitter van heemkundekring Jan uten Houte. Van den Brink bracht het grootste deel van zijn werkende leven in Etten-Leur door. Daar staan zijn werk en leven ruim honderd jaar na zijn geboortedag weer vol in het spotlicht, dankzij een boek en tentoonstelling die volledig aan deze culturele duizendpoot zijn gewijd.

Volledig scherm Een Etten-Leurs gevelmozaïek van Jan van den Brink. © Dick de Boer

Aandacht voor een bijzondere man

Vrienden van vrienden boden Paantjens een paar jaar geleden bij toeval een aantal tekeningen en schilderijen van Van den Brink aan. ,,Zij hadden een huis in Frankrijk, hij ook; in de loop der jaren hadden zij een aantal van zijn werken in bruikleen gekregen voor hun huis. Maar ze waren een dagje ouder en hadden het huis niet meer. Zij wisten dat Van den Brink een belangrijke rol heeft gespeeld in Etten-Leur en dachten dat zijn werk bij de heemkundekring in goede handen zou zijn."

Om in kaart te brengen hoe het precies zat met de eigendomsrechten rond die werken zocht Paantjens contact met Annette Gepkens van de Stichting Jan van den Brink, die het grootste deel van zijn werk beheert. ,,We raakten in gesprek. Het was kort voor zijn honderdste geboortedag. Toen ontstond het idee: we zouden rond die datum iets moeten doen om deze bijzondere man weer onder de aandacht te brengen.”

De Duiker

Verschillende organisaties sloegen daarvoor de handen ineen. Er kwam een herdenkingsbijeenkomst in Etten-Leur in december 2019, precies honderd jaar na zijn geboorte. De expositie met werken van zijn hand die kort daarna had moeten beginnen kwam er vanwege de coronapandemie uiteindelijk niet.

Tot nu toe, dan. Want de komende maanden is die tentoonstelling alsnog te zien in het Drukkerij Museum. Daar komen Etten-Leurenaren bijvoorbeeld weer oog in oog te staan met De Duiker, het kunstwerk dat vroeger de buitenkant van het oude zwembad sierde. ,,Het lag in de kelder van het oude raadhuis en heeft nu een mooi plekje gekregen. Sterker nog: we doen op dit moment pogingen om het werk opnieuw een plek te geven in de openbare ruimte in Etten-Leur. En het ziet er goed uit, voor die plannen.”

De expositie ‘Jan van den Brink, bevlogen kunstenaar’ is nog tot eind september te zien in het Nederlands Drukkerij Museum aan de Leeuwerik. Daar is ook de heruitgave van het gelijknamige boek over leven en werk van Jan van den Brink verkrijgbaar.

Volledig scherm Jan van den Brink, voorzitter van cultureel centrum De Nobelaer, bij gelegenheid van het afscheid van dokter C. Mol als huisarts. Voor bij artikel Martijn Schraven over 100ste geboortedag Jan van den Brink, kunstenaar, geboren te Oosterhout, vooral actief in Etten-Leur. Foto komt uit 1972. © Ben Steffen/Collectie West-Brabants Archief