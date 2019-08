Expositie bij Arti-Tof: ‘Je moet kunnen erkennen dat je geen Van Gogh bent’

Verdiesen is een van de exposanten die haar kunstwerk tentoonstelt bij Arti-Tof. Het atelier is vandaag en morgen van 13.00 tot 17.00 uur open voor publiek.

Jacqueline Braat, eigenaar van Arti-Tof, is trots op de werken die de exposanten hebben gemaakt. ,,Het zijn werken van cursisten die een jaar lang met verschillende technieken en materialen oefenen. In de laatste twee lessen van het cursusjaar krijgen de schilders een blanco doek, waar ze hun eindstuk op maken.”

Kleurenblind

Die eindstukken hangen dit weekend in haar gloednieuwe atelier. De rode lijn in de kunstwerken ontbreekt, wat volgens Braat precies de bedoeling is. ,,Iedereen maakt zijn eigen werk, op zijn eigen manier.” Zo is er het doek van Pierre Bakkenes: een vlakte waar blauwe, rode en gele stippen op staan. “Ik ben kleurenblind”, zegt Bakkenes. “Daarom kies ik in mijn werk voor het gebruik van primaire kleuren.”

Therapeutisch

Volgens Verdiesen, eerst twijfelend of ze haar schilderij wel ‘en public’ wilde laten zien, werkt het schilderen in een groep therapeutisch. ,,Ik heb een angststoornis”, zegt ze. ,,Jacqueline en de groep dagen me op een goede manier uit. Het zit ‘m in kleine dingen. Als Jacqueline zegt dat ik écht wel wat meer verf op m’n kwast mag doen, vind ik dat moeilijk. Waarom zou ík meer gebruiken dan nodig is? Zij laat me zien dat het goed is.”