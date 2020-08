‘Experiment met wiet? Prima, maar hiér niet’

Redenen: de politie heeft ‘nu al te weinig mensen’ om de veiligheid te waarborgen en telers vrezen de ‘enorm schadelijke’ witte vlieg.

Dat schrijft voorzitter Ben van der Heijden in een brief aan de burgemeester en leden van de gemeenteraad van Etten-Leur.

De vereniging gaat met de brief in op het verzoek haar mening te geven over een experiment met de legale teelt van wiet. Dat is een landelijk experiment. Etten-Leur is in beeld gekomen omdat twee kandidaten een geschikte locatie denken te vinden aan het Lochtsepad (Project C) en de Geerstraat ( Grow Solutions).

Diverse omwonenden hebben al laten weten ongerust te zijn over hun veiligheid. Gisteravond was de eerste bewonersavond voor direct omwonenden, vanavond is de tweede en morgen kunnen belangenorganisaties hun mening geven.

Quote Het is de moeite waard is om via een kleinscha­lig experiment uit te zoeken’ of het ook anders kan. Ben van der Heijden, Voorzitter vereniging Glastuinbouw Etten-Leur

De vereniging Glastuinbouw geeft in een brief aan heel genuanceerd over het onderwerp te denken.

Ja, er hangt een criminele sfeer rond wietkwekerijen, zegt Van der Heijden, maar aan de andere kant zijn er zoveel problemen met het gedoogbeleid dat het ‘de moeite waard is om via een kleinschalig experiment uit te zoeken’ of het ook anders kan ‘door telers op kwaliteit gecontroleerde hasj gedecriminaliseerd aan coffeeshops te laten leveren.’

Quote Te politie is al onvoldoen­de uitgerust voor strijd tegen ‘kleine’ criminali­teit. Kan ze dan wel iets doen als de ‘grote’ criminali­teit in beeld komt? Ben van der Heijen , Voorzitter vereniging Glastuinbouw Etten-Leur

Echter, stelt de voorzitter, het buitengebied van Etten-Leur is daar niet geschikt voor. Want de politie heeft nu al te weinig mankracht om de bewoners en ondernemers te beveiligen tegen alle vormen van (kleine) criminaliteit waarvan in het buitengebied ‘continue sprake’ is.

Van der Heijden: ,,De politie zegt er niets tegen te kunnen doen. En kan ze er dan wel iets tegen doen als de ‘grote’ criminaliteit in beeld komt?”

Witte vlieg

Naast grote zorgen over veiligheid zijn er ook zorgen voor de gewassen in de buurt. Eerdere ervaringen met illegale kwekerijen in de buurt hebben volgens Van der Heijden geleerd dat de cannabisplant een broeplaats kan zijn voor de enorm schadelijke witte vlieg. Deze zou moeilijk te bestrijden zijn.

De vereniging hoopt dat de burgemeester op grond van deze overwegingen een negatief advies uitbrengt aan de minister van Justitie en Veiligheid. Grapperhaus beslist in januari welke tien van de 146 kandidaten geselecteerd worden om deel te nemen aan het experiment.