Ex-vriend stak camper Kloosterlaan in Etten-Leur in brand

Vier personen overleden in woning in Et­ten-Leur, mogelijk sprake van misdrijf

10:24 ETTEN-LEUR - In een woning aan de Dasseburcht in Etten-Leur zijn zaterdagavond vier overleden personen aangetroffen. Mogelijk is er sprake van een misdrijf, meldt de politie. Het gaat vermoedelijk om de bewoners van het huis.