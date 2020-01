Eventing Etten-Leur wordt 40 en nodigt oude vrienden uit voor het feestje

Die reünie komt er, omdat Eventing Etten-Leur in april zijn veertigste editie beleeft. Dat jubileum wil de organiserende Stichting Samengestelde Wedstrijden Etten-Leur markeren met een aantal extra activiteiten, waaronder dus een reünie voor medewerkers en oud-medewerkers.

Gezellig

,,We hebben voor die dag, 29 maart, een programma opgesteld dat onder meer een spreker en een expositie van oude foto’s en krantenartikelen omvat”, vertelt bestuurslid Frans Martens. ,,Maar daarnaast hopen we vooral op een gezellig samenzijn, kans om bij te praten met mensen die we misschien al een tijd niet meer hebben gezien.”

Maar in de loop der jaren zijn er honderden mensen betrokken geweest bij het evenement, en de stichting beschikt niet over al hun adressen. Dus roept het bestuur mensen op zich zelf aan te melden voor de reünie. Dat kan tot 1 maart, via het mailadres jubileumeventingettenleur@gmail.com.

Honderden mensen

De stichting achter Eventing Etten-Leur hoopt zo’n vijf- a zeshonderd mensen bij elkaar te krijgen voor de reünie in de Menmoerhoeve. ,,Maar omdat er zóveel mensen hebben geholpen, zouden het er best nog meer kunnen worden.”