Even weg uit de eenzaamheid dankzij het seniorenatelier: ‘Ik heb lekker staan kliederen’

Creatieve senioren kunnen op maandagmiddag terecht in het 2D lokaal van Nieuwe Nobelaer. Daar kunnen zij toegeven aan hun inspiraties en worden kunstwerken gecreëerd. Maar het voornaamste doel is: lekker kletsen en even weg uit de eenzaamheid.

Onder aanvoering van docent beeldende kunsten en ambacht Charlotte Maas komen diverse technieken aan de orde. Niets is echter verplicht.

Yolan Pajak bijvoorbeeld maakt abstracte schilderijtjes die haar innerlijk tot uiting brengen. Corry Mous is eigenlijk hobby-keramist maar houdt zich in het atelier bezig met lino snijden en Antoni Barten krast in zinkplaat om een ets te maken van molen De Lelie. Helaas was hij even vergeten dat de afdruk dan in spiegelbeeld komt.

Quote Ik rommel nou eenmaal graag Mimi van Erp

De Etten-Leurse Adje van der Kade heeft normaal gesproken beeldhouwen als hobby. ,,Dat doe ik in groepsverband, maar dat is nu onmogelijk en ik mis het creatief bezig zijn.” Ze las over het Seniorenatelier en waagde de sprong. ,,Beeldhouwen is 3D en heel wat anders dan aquarelleren", vertelt ze. ,,Helemaal nieuw voor me, anders werken. Maar leuk!"

Vieze handjes

Oud-onderwijzeres Mimi van Erp maakt deze middag een aquarel van zonnebloemen. Ze zet zich in het 'normale leven' in als vrijwilliger in de verzorging bij Avoord. ,,Maar alles ligt stil", verzucht ze. ,,En de bibliotheek is dicht. Een ramp! Je mist de sociale contacten." Thuis leeft ze zich uit met pianospelen en schrijven. ,,Ik schrijf mijn eigen levensverhaal, dat is een soort uitlaatklep en ook om aan mijn kinderen te laten lezen."

Haar tafelgenoot, beeldhouwster Van der Kade, weet te vertellen dat Van Erp ook van kwasten en potjes schoonmaken houdt. ,,Ik rommel nou eenmaal graag", reageert zij. ,,Thuis komen met vieze handjes. Dan app ik de jongens dat ik weer lekker heb staan kliederen."