Even om een biertje uit de koelkast, ligt er een boa constrictor in je tuin

Is dit dé oplossing om weer met vrienden naar een voetbalwed­strijd te kunnen?

16:30 ETTEN-LEUR - Anderhalve meter afstand houden en ‘hoera’ fluisteren in een voetbalstadion? Volgens Tot van Marrewijk-Nguyen van een Etten-Leurs bedrijf in relatiegeschenken is dat nergens voor nodig. Zij dacht gelijk aan individuele juichschermen, toen premier Mark Rutte de regels voor voetbalwedstrijden vanaf 1 september aankondigde.