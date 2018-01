Even 3000 fietsbellen in elkaar draaien voor MaMi-spektakel

René Starink, voorzitter van de MaMi-stichting, blikt met plezier vooruit op de aanstaande recordpoging waarbij het Londense record fietsbel-bellen niet alleen verbeterd maar zelfs verpulverd moet gaan worden. ,,Zaterdagmiddag hebben we de laatste van 3.000 fietsbellen in elkaar gedraaid", laat Starink weten. Niet alleen de MaMi-club is de afgelopen tijd flink bezig geweest, ook aan de praalwagens wordt al maandenlang hard gewerkt. Verspreid over vier locaties kon het publiek de vorderingen van de vijf wagens gaan bezichtigen. Aan de Haansberg delen De Duimkes en Te Gek een locatie met elkaar én met een dertigtal geiten, in wier stal ze te gast zijn.

Een band met geitje 18082

Gerard 'Grote Duim' van Aert, lacht wanneer hem gevraagd wordt of er al een bijzondere band is ontstaan tussen de bouwers en de geiten. Al blijkt dat Loes Bras vorig jaar wel degelijk een band op heeft gebouwd met geitje nummer 18082, dat telkens even gedag kwam zeggen. ,,We zijn al lang blij dat we een geschikte plek hebben. Het valt niet mee om in Etten-Leur iets te vinden", zegt Van Aert.