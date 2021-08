Ettense Malle Peer rijdt stad en land af: ‘Je wilt niet weten hoevéél spullen hier staan’

Je kunt het zo gek niet bedenken of het is er te koop. Van serviezen tot mineralen en van tuinstoelen tot handgemaakte houten poppen uit Bali. Het zijn voornamelijk gebruikte spulletjes om het interieur van huis of tuin een gezellige oppepper te geven, maar misschien is die jaren vijftig radio nou net datgene waar de nieuwsgierige kijker naar op zoek was. Sinds april heeft Malle Peer ook een webshop.

In zijn opzienbarende van een ‘Rustlook’ voorziene vrachtwagentje rijdt eigenaar Peter Valkestijn stad en land af om veilingen te bezoeken en bij huisopruimingen of faillissementen rond te neuzen naar spullen van zijn gading. ,,Alles wat leuk en apart is en waar ik handel in zie” zegt Valkestijn.

Het zijn voornamelijk gebruikte spulletjes om het interieur van huis of tuin een gezellige oppepper te geven.

Een jaar geleden nam de voormalige tennisleraar en horecaondernemer een kijkje in het winkeltje in de Bisschopsmolenstraat waar particulieren stellingen kunnen huren om hun spulletjes te verkopen. Hij draaide een maandje mee, zag er wel toekomst in en nam de zaak per 1 september 2020 over.

En waar komt die naam vandaan? ,,Mijn opa heette Piet en die naam riep associaties op met malle Pietje, van Swiebertje vroeger. Ik kom uit Breda waar Peter Peer wordt. De naam Malle Peer werd een logisch gevolg en dekt meteen de lading, dan weet je wel wat voor zaak ’t is.”

Repareren en opknappen

Een deel van de stellingen die Valkestijn in zijn winkel heeft staan wordt verhuurd aan particulieren of kleine bedrijven. Twee zijn gratis, voor het goede doel en de rest is bestemd voor zijn eigen koopwaar waar hij zo veel van heeft dat een opslagloods noodzakelijk werd. ,,Je wilt niet weten hoevéél spullen hier staan” zegt hij om zich heen wijzend ,,‘duizend en een’, maak daar maar ‘honderdduizend en een’ van.

Valkestijn kan in zijn zaak zijn niet geringe inventiviteit kwijt. ,,Ik repareer spullen en knap ze op” legt hij uit. Daarnaast bedrukt hij textiel en is er een DHL ServicePoint.

Een deel van de stellingen die Valkestijn in zijn winkel heeft staan wordt verhuurd aan particulieren of kleine bedrijven.