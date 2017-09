Ettenaar Michiel Bouwmeester viert eerste lustrum met Universe Radio

ETTEN-LEUR - Wereldwijd muziek laten horen via internet en dat vierentwintig uur per dag. Het is de grote uitdaging waaraan Michiel Bouwmeester uit Etten-Leur precies vijf jaar geleden is begonnen. Zaterdag viert hij met zijn Universe Radio het eerste lustrum.

Veel buurtbewoners hebben er maar amper weet van waaraan Bouwmeester vanuit een simpele rijtjeswoning aan de Wilhelminalaan dagelijks zo'n zes uur van zijn vrije tijd besteedt. In de achtertuin staat een complete en zeer professioneel ingerichte studio met een aparte ruimte voor opnames of live-uitzendingen.

Het is de hoofdstudio van Universe Radio dat vanuit nog drie andere steden ook bij mensen thuis (Roosendaal, Lieshout en Den Haag) en drie buitenlandse locaties (één in Hongarije, twee in Engeland) uitzendingen produceert via internet. De studio's staan met elkaar in verbinding en draaien muziek variërend van nummers uit de top-40 tot classics of eigen werken van artiesten of bandjes uit de hele wereld. Later deze dag komt er toevallig een jonge rockband uit Roosendaal naar Etten-Leur voor een opname. Die gebruikt Bouwmeester voor zijn wekelijkse programma Showcase, waarin talent wereldwijd wordt geïntroduceerd.

Omgekeerd wippen er ook regelmatig artiesten uit het buitenland even aan als ze in de buurt zijn. ,,Wij maken reclame voor artiesten. Zij doen dat ook voor ons. Wij hebben elkaar nodig'', vertelt Bouwmeester die nog zo'n honderd aanvragen heeft liggen van solisten en bandjes die via internet meer bekendheid willen krijgen. ,,Wekelijks kan ik er maar eentje doen'', zegt Bouwmeester die nog een ander eigen programma heeft. In Paniek en Onrust draait hij langspeelplaten of cd's naar eigen keuze.

Hobby

,,Radio is een apart, maar mooi wereldje'', zegt Bouwmeester over zijn hobby die begon bij lokale zenders. ,,Maar steeds had ik het gevoel dat het op een andere manier nog veel beter zou kunnen. Met Universe Radio is die stap gezet. Op een onafhankelijke manier muziek promoten. Zoiets heb ik altijd willen doen. Met dertig medewerkers zijn wij hier dag en nacht mee bezig'', zegt Bouwmeester die de kost verdient als zelfstandig ict'er. ,,Mijn vrouw Patricia doet ook heel veel werk voor Universe Radio. Wij zijn bijna uitgegroeid tot een volwaardig bedrijf'', vervolgt hij.

Concurrentie

De concurrentie onder de tientallen internetstations is groot. Dat weet Bouwmeester ook. Daarom is hij tevreden met de 11.000 mensen die maandelijks de zender beluisteren. De helft is afkomstig uit de Benelux. ,,Voor een Nederlandse zender is dat een mooi gemiddelde. Uiteindelijk streven wij naar 20.000 luisteraars per maand. Daar hebben we nog een paar jaar voor nodig, maar het is haalbaar. Naarmate wij langer bestaan, wordt onze zender steeds waardevoller en ook leuker. Internet blijft zich verder ontwikkelen. Grotere stations worden al door minimaal 50.000 mensen beluisterd. Het belangrijkste is dat je altijd blijft geloven in je eigen kracht en de kwaliteit bewaakt. Dat doen we vierentwintig uur per dag. Als er ergens iets is, kunnen we elkaar op afstand altijd helpen.''

Rijk wordt Bouwmeester niet van zijn tijdrovende hobby. Universe Radio is nog niet zover dat programma's worden gesponsord of dat er inkomsten binnenstromen uit advertenties. ,,Als we quitte spelen, zijn we al tevreden. Op een slimme manier proberen wij kosten te drukken. Zo draait onze studio bijna volledig op zonne-energie.''