Etten-Leurse zanggroep Trekdrop en De Zuurtjes overstelpt met aanvragen troostoptredens in regio

Dinsdagmiddag trad het gezelschap op bij 't Hofje, een wooncentrum van zorginstelling Amarant in Rijsbergen. Succes verzekerd, net als afgelopen weekend bij de bewoners van S en L Zorg in Roosendaal.

Woensdag zijn ze bij Het Anbarg en vrijdag bij Franciscushof, allebei in Etten-Leur. En dan liggen er nog een stuk of tien aanvragen om op te treden vanuit de hele regio tot aan Tilburg toe.

‘We zijn maar een amateurgezelschap’

,,Maar dat redden we niet", zegt woordvoerster Anja Taks. ,,We zijn maar een amateurgezelschap, al werken we wel met geluidsapparatuur en zo. We doen het voor de hobby en doen het nu ook heel graag, maar het wordt gewoon te veel.”

Volledig scherm Trekdrop en de Zuurtjes schreef in 2015 een carnavalshit en won dat jaar de Ziengaovut. © Peter Braakmann

Trekdrop en De Zuurtjes ontstond achttien jaar geleden tijdens een actie voor verpleeghuizen. De groep hult zich in het zwart (trekdrop) met daarbij diverse felle kleurtjes (zuurtjes).

Volledig scherm Ria Valk in 1964, tijdens het zingen van een chanson, iets heel anders dan 'Rockin Billy', het lied dat Trekdrop en De Zuurtjes tijdens troostoptredens vertolken. © Ruud Hoff/ANP

Het gezelschap bestaat uit 7 mensen en brengt divers repertoire: van ‘Heb je even voor mij’ van Frans Bauer en ‘Het dorp’ van Wim Sonneveld tot ‘Rockin Billy’ van Ria Valk en ‘Adio’ van Corrie.

Zanggroep houdt zich aan alle coronaregels

De zanggroep houdt zich bij de troostoptredens aan alle coronaregels, zegt woordvoerster Taks. ,,We rijden er elk in onze eigen auto naar toe, bouwen alles zelf op, houden afstand tot elkaar en hebben geen fysiek contact met de mensen. We hoeven ook geen drankjes of zo, we nemen ons eigen flesje water mee.”

Quote Buiten zingen is behoorlijk intensief en we houden geen pauze Anja Taks, Woordvoerster Trekdrop en De Zuurtjes

Trekdrop en De Zuurtjes zingt vanwege de coronaregels buiten en dat is behoorlijk intensief, zegt Anja. ,,Ook al omdat we geen pauze houden. Dat is voor verstandelijk gehandicapten en dementerenden moeilijk, dan worden ze onrustig.”

‘Ga ook troostoptredens verzorgen'!

Anja Taks roept andere lokale artiesten en groepen op ook troostoptredens te gaan verzorgen. Ze kunnen zich melden op de Facebookpagina:

Facebook.com/groups/CoronaHulpEttenLeur. Dat is een gezamenlijke pagina van Surplus en Facebookgroep CoronahulpEtten-Leur. Wie geen Facebook gebruikt, kan bellen met Etten-Leurvoorelkaar via telefoonnummer: 076-5016450 of via e-mail: info@etten-leurvoorelkaar.nl.