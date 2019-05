Etten-Leurse wethouder wil gemeentelijke opdrachten gunnen aan lokale en regionale bedrijven

Bewoners­avond over nieuwe woonwijken in Et­ten-Leur: ‘Kansen vaag, bedreigin­gen concreet’

30 mei ETTEN-LEUR - Veel animo woensdagavond in het oude raadhuis in Etten-Leur voor de bewonersavond over nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen. Dat was ook verwacht, want de kwestie houdt de inwoners al een tijd bezig. Concrete plannen zijn er nog niet, maar de gemeente staat voor een flinke opgave.