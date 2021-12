Etten-Leurse wethouder Frank Vrolijk (VVD) vertrekt na verkiezingen: ‘Ik ga mijn vrouw gelukkig maken’

interview+video Jan-Sjoerd is een straatmuzi­kant op eenzame hoogte in de toren van de Van Goghkerk in Et­ten-Leur

ETTEN-LEUR - Elke woendagochtend strooit hij de gezellige klanken van het carillon uit over de weekmarkt. Jan-Sjoerd van der Vaart is een straatmuzikant op eenzame hoogte, daar in de toren van de Etten-Leurse Van Goghkerk.

23 november