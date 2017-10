Etten-Leurse veteraan zoekt mee naar Anne in Soest

Begroting Etten-Leur van de min naar overschot van ruim een miljoen euro

16:32 ETTEN-LEUR - Ondanks een moeilijke aanloop in 2018, ziet de meerjarenbegroting van de gemeente Etten-Leur er de komende jaren hoopvol uit. Alleen volgend jaar moet er een tekort van één miljoen worden weggewerkt, maar de drie daaropvolgende jaren eindigt de gemeente steeds ruimer in de plus.