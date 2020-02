Etten-Leurse transporteur Van Overveld breidt flink uit

VIDEO Teruglezen: Optochten Krabbegat, D'n Haaykaant en Zwaajgat houden het groten­deels droog

25 februari Carnavalsdinsdag is de laatste maar zeker niet de minste dag. De zon liet zich op meerdere plekken zien en in Bergen op Zoom, Etten-Leur en Raamsdonk vonden grote optochten plaats. We volgden de ontwikkelingen hier de hele middag.