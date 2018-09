Etten-Leurse straten op de schop

update Zwaar ongeval op de A58 bij afrit Sint Willebrord, afrit afgesloten

15:04 HOEVEN - Op de afrit Sint Willebrord van de A58 is vrijdagmiddag een zwaar ongeluk gebeurd. De traumahelikopter is ter plaatse gekomen en de afrit is voorlopig afgesloten. Het zou om een eenzijdig ongeval gaan.