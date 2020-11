Etten-Leurse stalkingzaak op tv: Burgemeester: ‘Natuurlijk wil je niet dat mensen moeten worden opgesloten’

Vaccineren? ‘Eerst de zorg, dan de horeca, dan wij’

27 november ETTEN-LEUR - Hoe eerder, hoe beter. Maar als we eindelijk gaan vaccineren tegen corona, mag ‘de zorg’ eerst. En de horeca, ook belangrijk. Dames op leeftijd in gesprek over hun gezondheid en het vaccin. ,,Daar hebben we best nog wat onzekerheden en vragen over.”