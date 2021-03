Etten-Leurse sportclubs gedupeerd: zonnestroom kan niet teruggeleverd worden

HCEL liet in november 150 zonnepanelen plaatsen en kwam er eind februari achter, dat het leidingennet van TenneT in de buurt van Etten-Leur vol is. En dat betekent dat de hockeyclub wel zelf de opgewekte zonne-energie kan gebruiken, maar dat terug leveren aan de netbeheerder voorlopig niet mogelijk is.

,,Het is geen zware financiële tegenvaller, maar we zijn er bepaald niet gelukkig mee", zegt Joost van Rooij, voorzitter van HCEL. ,,Dat terug leveren is toch een deel van het verdienmodel. Heel Nederland wordt gestimuleerd om te verduurzamen, onder meer met subsidieregelingen, terwijl over de capaciteit van het elektriciteitsnet kennelijk niet is nagedacht. Dat vind ik bizar.”

Volledig scherm Voorzitter Joost van Rooij in de kantine van HCEL. ‘Het steekt dat we niet geïnformeerd werden over het niet kunnen terug leveren van onze zonne-energie.” © Pix4Profs-Ron Magielse

Sportclubs zijn vrijwilligersorganisaties, zegt Van Rooij, en daar kun je niet van verwachten, dat ze alle ins en outs van bepaalde regelingen en ontwikkelingen weten. ,,Wij vinden dat Enexis ons eerder had moeten informeren over de krapte op het elektriciteitsnet. Het was al langere tijd bekend. Het is weliswaar in het nieuws geweest, maar als kleine partij denk je niet meteen dat zoiets op jou van toepassing is.”

Enexis Netbeheer baalt van de ontstane situatie en zegt dat sinds januari sprake is van ‘mogelijke congestie’ op het elektriciteitsnet. ,,Dat betekent, dat we grootschalige opwekprojecten (vanaf 3 x 80 ampère opbrengst) voorlopig niet meer aan kunnen sluiten en dat die dus ook niet kunnen terug leveren", zegt woordvoerder Tim van Ham. ,,We werken hard om het net zo snel mogelijk uit te breiden, maar dat zijn langjarige trajecten. Bij het indienen van een subsidieaanvraag voor duurzame energie-opwekking moet tegenwoordig wel eerst gecheckt worden of een netbeheerder wel ruimte heeft op het net.”

‘Een technische oplossing is misschien toch mogelijk’

Van Rooij heeft er vertrouwen in dat het linksom of rechtsom goed zal komen. Samen met de gemeente Etten-Leur wordt gewerkt aan een oplossing, waarbij gedacht wordt aan de aanpassing van de technische installatie. ,,Heeft te maken met de aansluiting op het net zodat we wél zouden kunnen terug leveren.”

Volledig scherm Netbeheerder Enexis worstelt met krapte op het elektriciteitsnet: de kabels van de hoogspanningsmasten zijn vol. © Hollandse Hoogte / Flip Franssen