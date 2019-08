Etten-Leurse scooterrijder zonder rijbewijs heeft in Zevenbergen 44 zakjes hennep op zak en wordt aangehouden

Hennep

In eerste instantie is de verdachte erg meewerkend richting de motoragenten. De stemming slaat om als in de buddyseat van de scooter een flinke hoeveelheid gripzakjes met hennep gevonden wordt. Scheldend gooit de man de zak voor de voeten van de agenten. Na zijn aanhouding is hij door een opgeroepen eenheid overgebracht naar het politiebureau. De scooter is in beslag genomen.