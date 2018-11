Etten-Leurse schrijft roman over terroristische aanslag in Brussel

Het schrijven aan de fictieve roman ging Van Duuren, geboren in Breda maar al dertig jaar woonachtig in Etten-Leur, niet in de koude kleren zitten. "De hoofdpersonages kropen onder mijn huid. Het kostte me veel energie om me in hen te verplaatsen. De gebeurtenissen die ik in het boek verwerk, verwerkte ik zelf ook. Daar kreeg ik last van." En dat terwijl de hoofdpersoon qua karakter niet op Van Duuren lijkt. "Livia waait met alle winden mee. Ik sta wat dat betreft krachtiger in mijn schoenen. Toch kreeg ik last van haar emoties.”



Het hoofdstuk waarin Livia haar man verliest, staat in het teken van rouw. Van Duuren verloor zelf vier jaar geleden haar vader, waardoor bepaalde zaken overeenkomen. "Mijn moeder komt niet door dat hoofdstuk heen. Ze barst in tranen uit."