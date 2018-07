Etten-Leurse schrijft boek over hulp aan Keniaanse weduwen

"Er staan meer verhalen niet in, dan wel", lacht Krijnen-Hendrikx. "Het is onmogelijk om alles wat ik in Kenia heb beleefd op te schrijven." In het 88 pagina's tellende boek vertelt ze over de opbouw van het project, over verschillende ontwikkelingen en deelt ze ervaringen en anekdotes. "Over hoe een volkswagenbusje een kist met een overledene verloor bijvoorbeeld. Als dat hier zou gebeuren, haalt het alle kranten. Daar klinkt het: 'Kan gebeuren...'." Krijnen-Hendrikx, zelf weduwe, reisde in totaal 48 keer naar Kenia. Inmiddels zijn er 1600 weduwen, duizenden kinderen en twintig vrijwilligers bij het project betrokken geraakt. Waar de oprichtster het meest trots op is? "Dat ik jonge moeders en hun kinderen een toekomst heb kunnen geven."