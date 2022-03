Etten-Leurse politiek wil geen gouden bergen beloven: ‘Er zijn nog duizend wachtenden voor u’

Maar de spanning tussen de lokale politici komt niet in de buurt van die in de gemiddelde Spiderman-film. De partijen blijken vaak opvallend eensgezind. Zelfs politieke uitersten als Leefbaar Etten-Leur en GroenLinks-PvdA vinden elkaar als het gaat over de invloed van jongeren op de politiek: die moet groter, vinden partijen zonder uitzondering.

Dat de lijsttrekkers tijdens het debat steeds weer uitkomen bij dat thema heeft veel te maken met hun publiek. Bij dit door de KSE georganiseerde debat zitten vooral leerlingen uit 4 havo en 4 en 5 vwo in de zaal.

Dat plannen die in de Etten-Leurse raadszaal worden uitgedacht deze doelgroep niet altijd bereiken, blijkt wel als tegen het einde van het debat een meisje opstaat. ,,Mijn vraag is eigenlijk: wat is dat jongerencentrum waar jullie het steeds over hebben? Ik heb daar nog nooit van gehoord.”

‘Nog duizenden wachtenden voor jullie’

De debatleider legt de partijen stellingen en vragen voor die raken aan het leven van dit jonge publiek. Hoe willen zij de verkeersveiligheid verbeteren, zodat leerlingen veilig op school komen? Kunnen ze zorgen dat er voor jongeren die nog geen 18 zijn wat meer te doen is? En wie durft de zaal te beloven dat al deze tieners over vijf jaar een betaalbare woning kunnen vinden?

Dat laatste kan niemand. Want er zijn ‘nog duizenden wachtenden voor jullie’, zoals Louis Roks (Leefbaar Etten-Leur) het zegt. Toch zit er niemand achter de microfoon die niet alles wil doen om die duizenden een goed dak boven hun hoofd te bieden.

Carola Groenen (D66): ,,We gaan daar hard voor werken. En daar moeten we creatiever in worden: bijvoorbeeld door bestaande panden geschikt te maken om er te wonen, of door tiny houses te bouwen.” Die creativiteit bij het oplossen van het woningtekort bepleit bijna iedereen. Zo laten ook de VVD, GroenLinks-PvdA en Ons Etten-Leur die term vallen.

Volledig scherm Bij het door de KSE georganiseerde debat zitten vooral leerlingen uit 4 havo en 4 en 5 vwo in de zaal. © Pix4Profs/René Schotanus

Het enige moment waarop het debat een beetje knettert, is tijdens een discussie over verduurzaming. D66 en GroenLinks-PvdA wil daarin véél harder lopen dan Etten-Leur nu doet. APB en Ons Etten-Leur zeggen best vooruit te willen, maar niet als dat hogere kosten met zich meebrengt.

Het CDA liet in het midden of Etten-Leur hard genoeg verduurzaamt of niet, maar gaf wel aan in elk geval prioriteit te willen geven aan energiebesparende maatregelen in huurwoningen: ,,Daar zijn de energiekosten het hoogst, die hebben het het hardst nodig.”

Verduurzaming

Edgar de Jager (VVD) stelde weer dat de discussie over kosten en baten van verduurzaming een theoretische oefening is zo lang het elektriciteitsnet grote nieuwe zon- en windparken niet aankan: ,,Laten we de problemen op dat gebied oplossen. Zodat als we daadwerkelijk aan de slag kunnen met opwekken, we er klaar voor zijn.”

En Leefbaar Etten-Leur? Dat vindt elke grote duurzame ambitie ‘dure luchtfietserij’. Kerncentrales: die zien zij als ideale oplossing.