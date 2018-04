Etten-Leurse ondernemers op de bres voor werkzoekenden

Nieuw onderzoek naar vliegroutes Breda Airport

9:10 RUCPHEN - Ook de gemeente Rucphen ziet nu heil in het idee om nog eens goed te kijken wat de beste aanvliegroute is naar Breda Airport. Pleitbezorger hiervoor is de werkgroep Rucphen Vliegroute Vrij. ,,Voor ons is dit positief", stelde werkgroeplid John Talboom donderdagavond vast na overleg in de Commissie Regionaal Overleg Seppe (CROSE).