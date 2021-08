Etten-Leurse kunst, mooi of niet om aan te zien? ‘Zo'n betonklont kleien, dat kan een kind ook’

Meer dan een uur in de file bij Haring­vliet­brug? ‘We zijn een beetje boos’

29 juli WILLEMSTAD - Wie in de avondspits over de Haringvlietbrug reist, moet binnenkort rekening houden met een vertraging van mogelijk meer dan een uur. Dat is aanzienlijk meer dan waar Rijkswaterstaat eerder van uitging: ongeveer een halfuur. ,,We maken ons ernstig zorgen”, klinkt in Moerdijk.