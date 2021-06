Etten-Leurse kaasbolletjes gaan de oceaan over: ‘Ze moeten wel krakend vers op plek van bestemming aankomen’

Mondkapje af? Nee, bedankt: ‘Pas na m'n vaccinatie stop ik hem weg’

9:44 ETTEN-LEUR/OOSTERHOUT - ‘Heb ik mijn mondkapje wel bij me? Oh nee, dat hoeft niet meer’. Het zal een gedachte zijn die menigeen afgelopen weekend door het hoofd is geschoten op weg naar winkel, werk of supermarkt. Bijna iedereen zette met veel plezier de kapjes af. Toch zijn er ook nog steeds mensen die zeggen: ‘Ik hou ‘m voorlopig nog even op’.