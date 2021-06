Etten-Leurse huurder kan voor 90 euro shoppen aan energiezuinige douchekoppen en lampen

In totaal heeft de rijksoverheid dit jaar 690.000 euro subsidie beschikbaar gesteld voor huurders, binnen de campagne ‘BespaarEtten-Leur’. Vorig jaar konden woningbezitters deelnemen aan een soortgelijke actie. Toen kreeg Etten-Leur een miljoen euro voor ruim 11.800 huiseigenaren. Die konden voor maximaal 72,50 euro shoppen in de webwinkel bespaaretten-leur.nl.

Code eenmalig geldig

Niet alle gemeenten komen in aanmerking voor de subsidie. Zo greep Moerdijk naast het potje van de rijksoverheid. ,,Maar wij waren er snel bij met onze vinger opsteken”, zegt gemeentewoordvoerder Koen Keesmaat. ,,Deze subsidieregelingen kosten de gemeente Etten-Leur zelf helemaal niets.” In totaal kunnen vanaf eind deze maand een slordige 7.000 huurders van de regeling gebruikmaken.

Huurders krijgen in de laatste week van juni een brief van de gemeente met uitleg over de campagne. Daarin staat een unieke code waarmee eenmalig kan worden ingelogd op de webshop bespaaretten-leur.nl. ,,De code is eenmalig geldig, plaats je bestelling dus in een keer”, klinkt het advies van Joosen. Ook mensen die niet van woningcorporatie Alwel huren krijgen zo’n brief. Alwel stopt met de eigen besparingsactie Omlaag die Meter.