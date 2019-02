Etten-Leurse horecafamilie treurt om brand bij De Hoge Neer: ‘We hebben een potje gejankt’

De familie heeft het er moeilijk mee. ,,We hebben met elkaar een potje gejankt, maar daarna moet je toch verder", vertelt Jan Karel Fikke. ,,Met de verzekering hebben we contact gehad en we zijn gestart met schoonmaken, zodat we zo snel mogelijk weer kunnen draaien.” Naast de Vlaamse schuur staan nog twee panden: het pannenkoekenrestaurant en restaurant Nivo. Volgens Fikke is daar ‘gelukkig’ amper schade. Er stond water in de keuken en er is rookschade, maar dat kan verholpen worden. Vandaag blijven de restaurants dicht.