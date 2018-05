Etten-Leurse groepen drie krijgen boekje over activiteiten buiten

ETTEN-LEUR - Alle leerlingen van de groepen drie van de Etten-Leurse basisscholen krijgen na de meivakantie een boekje met vijftig tips over activiteiten die ze buiten kunnen doen. Vijftig dingen die je gedaan moet hebben voor je twaalfde luidt de titel van het boek dat door Petra Wevers in opdracht van IVN Etten-Leur is geschreven in samenwerking met de Stichting Buitenmakelaar.

Het boek is zo opgezet dat het echt van het kind zelf is. Ze kunnen hun eigen naam erin zetten en bij elke activiteit is er ruimte om tekeningen of notities te maken en dingen op te plakken. De activiteiten die zijn gericht op het zelf beleven van iets zijn in alle jaargetijden. Dat is belangrijk, want van buiten bezig zijn worden kinderen gelukkiger.

Als een bepaalde activiteit is gedaan, kunnen kinderen er een zegeltje op plakken. In het boek staat ook een grote kaart van de omgeving Etten-Leur. Een centrale rol in het boek is er voor Olga de Oeverzwaluw die de kinderen op iedere pagina meeneemt op avontuur.

De gemeente Etten-Leur ondersteunt dit project financieel omdat het een meerwaarde is voor het onderwijs. Ook de Rabobank, het Prins Bernard Cultuurfonds, ZLTO Brabant en Brabants Landschap hebben met enkele lokale ondernemers een bijdrage geleverd.