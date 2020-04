Etten-Leurse geeft liefdevolle berichten door via Facebookpagina

Die pagina werd gemaakt door de 28-jarige Sanderina Heeren uit Etten-Leur nadat ze aangrijpende berichten op tv zag, over ouderen die door corona in een isolement raakten. ,,Dat vond ik zo erg, dat ik ineens mijn idee wat ik al langer had, wilde uitvoeren.”

,,Aanvankelijk voor eenzame ouderen en mensen met een beperking, maar later heb ik het verbreed, want ja, mensen uitsluiten, dat past helemaal niet bij Liefdevolle Post.”

Oproepje doen om kaartje te sturen naar iemand die het moeilijk heeft

Je kunt op haar pagina een oproepje doen om een kaartje te sturen naar iemand die het moeilijk heeft. Een echt kaartje van papier met een lieve boodschap. Zo'n oproep deed bijvoorbeeld een meisje van wie de moeder ernstig ziek was, maar ook familie van de Etten-Leurse oma die 100 jaar werd maar geen bezoek mocht ontvangen.

,,Daar werd flink op gereageerd. Als iemand in een tehuis zit, bundel ik de kaarten en breng ze zelf weg. Als het om zelfstandig wonende mensen gaat, kunnen reageerders hun kaartje zelf opsturen of wegbrengen. De adressen wisselen we via het besloten Messenger uit.”

Quote Het doet me heel goed om op deze manier andere mensen op te fleuren Sanderina Heeren, Verstuurt liefdevolle post

Sanderina is zelf beperkt onder meer vanwege een reumatische aandoening. ,,Ik kan niet zomaar vrijwilligerswerk doen. Daarom ben ik er best trots op dat ik dit doorgezet heb. Ik fleur via mijn groep heel veel mensen op; er zijn intussen 400 volgers. Het doet mij zelf ook goed dat ik op deze manier iets voor anderen kan doen. Ik wil er zeker mee doorgaan als de coronacrisis voorbij is.”