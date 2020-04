Etten-Leurse geboortefotograaf in coronatijd: raamshoots

Ilse: ik wilde toch het kindje van mijn vriendin zien

En dat ging eigenlijk op een heel natuurlijke manier toen een vriendin van haar beviel en Ilse toch de nieuwe spruit wilde bewonderen. ,,Dat moest via het raam. En zo heb ik dan maar foto's gemaakt.”

Quote

Door het raam fotograferen is lastiger vanwege de spiegelingen, legt ze uit. ,,Ik probeer spiegelingen te vermijden als ze lelijk zijn, bijvoorbeeld een auto of een container, maar delen van de tuin kunnen juist weer wel leuk zijn. Het geeft in ieder geval een bijzonder effect en maakt het tot een uniek verhaal.”