Etten-Leurse fracties hebben hoge verwachtingen van nieuwe burgemeester

Vanavond gaat een flinke Etten-Leurse afvaardiging naar Geldermalsen voor een nadere kennismaking met het gezin De Vries. Zo'n bezoek is een traditie daags na een voordracht.

De selectieprocedure ging deze zomer met 22 gegadigden (6 vrouwen en 16 mannen) van start. Maandagavond bracht voorzitter Ronnie Buik van de vertrouwenscommissie het nieuws dat de keuze op de huidige burgemeester van Geldermalsen is gevallen. Zij wordt op 20 december al geinstalleerd.

We maakten een rondje langs de acht fractievoorzitters die als leden van de vertrouwenscommissie allemaal nauw bij het voortraject betrokken zijn geweest. Stuk voor stuk omschrijven zij de nieuwe burgemeester als een vrouw met daadkracht die op alle punten voldoet aan de zorgvuldig opgestelde profielschets.

De reacties vanuit de politieke op de aanstaande benoeming van de nieuwe burgemeester:

Ronnie Buiks (CDA): ,,Haar daadkracht heeft indruk gemaakt op mij. Etten-Leur krijgt een mensenmens. Daarmee bedoel ik dat ze in goede en slechte tijden voor iedereen benaderbaar is. Het is ook een vrouw die op de juiste momenten knopen doorhakt en te nemen besluiten niet lang voor zich uitschuift. Ze voldoet helemaal aan wat wij van een burgemeester verwachten. Ik denk dat onze huidige burgemeester ook perfect in onze profielschets zou hebben gepast. Wat dat betreft zijn er veel overeenkomsten tussen oud en nieuw.''

Traditie

Peter van der Wulp (APB): ,,Na alle gesprekken heb ik hoge verwachtingen. De nieuwe burgemeester komt over als een daadkrachtige dame. In Geldermans heeft ze in 2015 rond de komst van 1500 vluchtelingen het nodige meegemaakt, maar ze heeft destijds haar mannetje gestaan. Het is een vrouw die stevig in haar schoenen staat. Etten-Leur krijgt een goede burgemeester terug. Het grappige is dat we met haar komst een traditie loslaten. De laatste jaren hebben wij altijd een burgemeester van CDA-huize gehad. Nu komt er iemand met een PvdA-achtergrond, maar daar zullen wij net als bij haar voorgangers weinig van merken.''

Frank Vrolijk (VVD): ,,Onze nieuwe burgemeester is niet groot qua postuur, maar wel groots in haar daden. Op haar vorige werkplekken heeft ze al aangetoond zaken te durven benoemen. Op alle fronten was het een uitstekende kandidaat die het puur op grond van haar capaciteiten is geworden. Dat het opnieuw een vrouw is geworden, is puur toeval.''

Sympathiek

Lia Boeren (Ons Etten-Leur): ,,Niets dan positiviteit. Het is hartstikke leuk dat deze vrouw het is geworden. Ze komt sympathiek over en heeft het hart op de juiste plek. Pas over twee jaar kun je beoordelen of we de juiste keuze hebben gemaakt. Maar op basis van wat ik nu weet, maak ik me daar geen zorgen over.''

May Rijnen (PvdA): ,,Voor ons leuk natuurlijk dat het een PvdA-burgemeester is geworden, maar dat mag geen overheersend item zijn. Het belangrijkste is dat zij de meest geschikte persoon was voor deze functie en dat zij in Etten-Leur op de juiste plek belandt. Het is iemand met veel capaciteiten. We hebben al goede ervaringen met een vrouwelijke burgemeester en we gaan lekker op dezelfde voet verder.''

Eric Vissers (D66): ,,Het is veelbelovend dat zij als wethouder van Zwijndrecht vorm heeft gegeven aan de samenwerking tussen de Drechtsteden. Ik hoop dat zij het hier ook voor elkaar krijgt meer vorm te geven tussen de D6-gemeenten. Dat loopt nu nog niet goed. De samenwerking is er wel, maar wij als raadsleden willen meer invloed krijgen op beleidskeuzes. Daarover moet onze nieuwe burgemeester met haar vijf collega's in de slag. Wij hebben gezien hoe haar dat in Zwijndrecht heeft gelukt. Als haar dat hier ook lukt, is dat de slagroom op de taart. Wij krijgen een stressbestendige burgemeester die goed is in de omgang met mensen.''

Frisse blik

Clasien de Regt (gelijknamige fractie): ,,Ik heb haar in die korte tijd leren kennen als een leuke vrouw met een open, frisse blik en gevoel voor humor. We moeten er wel voor waken dat we niet te veel vergelijkingen maken met onze huidige burgemeester. Iedere persoon is anders. Ik ben blij dat we iemand gevonden hebben die precies voldoet aan onze profielschets.''