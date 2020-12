Etten-Leurse dans-challenge ‘heel geschikt met familie-op-afstand’

ETTEN-LEUR - De Jerusalema-challenge voelde dit najaar als een cadeautje: mensen over de hele wereld die even één dans en één gevoel deelden. Het doorbrak de afstand en de narigheid van 2020. ,,Zoiets wilden we op kleine schaal bedenken voor Etten-Leur, maar dan in kerstsfeer. Zo is deze challenge ontstaan.”

Aan het woord is Kirsten de Bruijn, dansdocente bij Nieuwe Nobelaer. Zij bedacht, geïnspireerd door de Jerusalema-challenge, een eenvoudige choreografie die mensen thuis kunnen leren en uitvoeren. Deze challenge dans je op de opgewekte tonen van kersthit Why Couldn't it be Christmas Every Day: ,,Een van mijn eigen favorieten, ik word daar elke kerst weer ontzettend vrolijk van.”

Je kunt familie en vrienden die op een andere plek kerst vieren uitdagen om de challenge samen te doen. De filmpjes kun je vervolgens uploaden naar de familie-appgroep of sociale media (met de hashtag #kerstdansNN). ,,Dat zou hartstikke leuk zijn, als mensen op die manier op afstand toch samen iets ondernemen.”

Volledig scherm Dansdocente Kirsten de Bruijn legt de pasjes van haar challenge uit in een YouTube-video. Still uit de video. © YouTube

De Bruijn hield de choreografie bewust eenvoudig, zodat iedereen die mee wil doen het dansje snel kan leren - van energieke kleuters tot soepele opa's. ,,De Jerusalema-challenge was ook in de praktische uitvoering mijn uitgangspunt. Net als die challenge bestaat onze choreografie uit één stukje dans dat steeds terugkeert, maar waarbij je steeds een andere richting in beweegt.”

Online advent

De danschallenge maakt deel uit van een groter project binnen Nieuwe Nobelaer. Het cultuurcentrum in Etten-Leur plaatste in de eerste 24 dagen van december elke dag bijzondere berichten of acties op sociale media, bij wijze van online adventskalender; de danschallenge was er daar een van.

,,Het idee kwam oorspronkelijk van de marketing-afdeling, waar altijd de gekste en leukste ideeën vandaan komen. Zij vroegen me mee te denken over een dansvideo, zodat mensen het thuis extra gezellig en leuk konden maken; dit is wat het is geworden.”

Op YouTube is al te zien dat medewerkers van Nieuwe Nobelaer haar dans onder de knie hebben.

Volledig scherm Medewerkers van Nieuwe Nobelaer dansen de Etten-Leurse challenge. Still uit Facebook-video. © Facebook