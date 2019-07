Etten-Leurse buurt in verzet tegen komst van gezondheidscentrum

Tijdens de inspraakbijeenkomst over de openbare ruimte rond het pand dat naast wijkgebouw Ut Praotuis aan de Vondellaan en de Marnixstraat moet komen, ging het er gisteravond fel aan toe. Eerst wil geen van de pakweg 25 aanwezigen daarover praten, maar wordt soms op hoge toon onvrede geuit over de gang van zaken. ,,We hebben het idee dat de vergunning al is afgegeven en we nergens over mee mogen praten.”