Etten-Leurse bouwclubs wachten niet langer: ‘We kunnen weer gezellig bouwen’

De SCO legde in september de vraag neer bij cv Te Gek, De Pannekoeken, Ietskûs Aanders en De Tapkes of zij weer mee wilden doen in een eventuele Grote Optocht op carnavalszondag 27 februari 2022. Dat werd een volmondig ‘Ja’.

CV Te Gek is blij dat de hele club, rond de dertig mannen en vrouwen, na de coronaperiode nog steeds bij elkaar is. Al drie keer gingen ze er met de eerste prijs vandoor, waardoor ze de wisselbeker in 2020 mochten houden.

Achter de tekentafel

Voorzitter Ries van der Borst is ook nu weer achter de tekentafel gaan zitten om het idee voor volgend jaar uit te werken. Het thema voor de nieuwe wagen, die 10 meter lang en 7 à 8 meter hoog wordt, is gekozen en de bouwplaats is schoongemaakt. Met het motto ‘CV Te Gek is blij dat ze weer naar de carnaval toe kan’ gaan ze aan de slag.

Eelco van Eekelen en de rest van CV De Pannekoeken hadden hun plannen voor een nieuwe wagen vorig jaar al klaar liggen, toen de optocht vanwege corona werd afgeblazen. Dat plan, met het thema honkbal, wordt nu voor de komende carnavalsoptocht opgepakt.

Quote Ieder doet waar hij of zij goed in is en het is heel fijn dat niemand is afgehaakt Eelco van Eekelen, CV De Pannekoeken

,,We zijn twee weken geleden voor het eerst in onze bouwschuur geweest en zijn nu aan het voorbereiden.” Materiaal wordt verzameld en dan kunnen ook deze mannen en vrouwen aan de slag. ,,Ieder doet waar hij of zij goed in is en het is heel fijn dat niemand is afgehaakt. We kunnen weer gezellig bouwen.”

Volledig scherm CV De Tapkes tijdens de optocht van 2020. © Pix4Profs/Gerard van Offeren