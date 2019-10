Etten-Leurse bewoners in de knel met gemeente: ‘Veiligheid kinderen staat op het spel’

meld je aan Gezocht: samenge­steld gezin met twee badkamers

30 september Stap je in de douche, is net die dure douchegel op. Of je favoriete shampoo. Het is een voorbeeld van een voorval dat voor veel commotie kan zorgen in een huishouden. Laat staan in een samengesteld gezin. Reden genoeg voor steeds meer stiefgezinnen om een tweede badkamer in huis te nemen.