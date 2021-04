Etten-Leurse bedrijfsverzamelgebouwen aantrekkelijk voor nieuwkomers

ETTEN-LEUR - ,,Ik werkte al elf jaar vanuit de garage", zegt Bart van der List, timmerman uit St. Willebrord. ,,Daar moest een keer een eind aan komen. Toen ik reageerde op zo'n reclamedoek dat hier aan de Hagemuntweg hing voor bedrijfsruimte, was het snel geregeld.”

Bart is één van de nieuwkomers in de bedrijfsverzamelgebouwen aan de Hagemuntweg in Etten-Leur. Bij de recentste ondermijningscontrole afgelopen week, viel het de gemeente op, dat zich het laatste jaar veel nieuwe bedrijfjes vestigden. Wij vroegen ons af: wie zijn dat eigenlijk?

Eén van de pleintjes tussen de bedrijfsverzamelgebouwen aan de Hagemuntweg in Etten-Leur. Op vrijdagochtend waren er veel 'niet thuis'.

Wanneer we vrijdagochtend een kijkje nemen valt op, dat er nogal wat auto- en onderhoudsbedrijven zitten. En dat een groot deel niet ‘thuis’ is. Ook Bart niet, maar dat komt omdat hij vaak op klus is, zegt hij aan de telefoon. ,,Onderhoud en verbouwingen zijn momenteel booming. Gelukkig. Ooit hoop ik een eigen pand te kunnen kopen voor mijn bedrijf BVL.”

‘Door corona stappen mensen over naar maak-activiteiten’

Een pleintje verder treffen we een bedrijf dat in leidingsystemen doet, geen echte nieuwkomer, want al sinds 2,5 jaar verhuisd vanuit Oudenbosch naar Etten-Leur. ,,Ik denk dat de huidige economie ervoor zorgt dat veel mensen overstappen naar maak-activiteiten", zegt de eigenaar. ,,Misschien dat deze locatie daarom nu zo populair is. Horeca en evenementen hebben het slecht, iets maken met je handen, blijft.”

Leandro Obrie van Super Random in zijn studio in Etten-Leur

Aan de overkant zit Super Random van Leandro Obrie. Hij is fotograaf en filmmaker en verhuisde op 1 februari vanuit huis naar het gebouw aan de Hagemuntweg waar hij een studio heeft geïnstalleerd. Best hip ook nog, met zo'n oude leren bank als zitje. ,,Stukken goedkoper dan vergelijkbare ruimtes in Breda. Eigenlijk zijn deze loodsen werkplaatsen, maar voor mij ook heel geschikt.”

‘Controles prima, als je maar niet net met klanten bezig bent’

De grootscheepse controles die er af en toe zijn, vinden de meeste ondernemers wel prima. ,,Behalve als je net met klanten bezig bent”, zegt Rezjwan Ahmed die er al een jaar of zes een autobedrijf runt. ,,Agenten over de vloer, dat kan een verkeerde indruk wekken hè.”

Er zitten veel autobedrijven in de loodsen aan de Hagemuntweg in Etten-Leur.