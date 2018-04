Etten-Leurse Basmala (13) voelt zich in haar rolstoel opgesloten in huis

'Al acht jaar bezig voor aangepaste woning'

Wethouder Jean-Pierre Schouw van Etten-Leur zegt niets liever te willen dan een passend onderkomen voor het gezin Ahansal. ,,Acht jaar geleden hebben wij als gemeente voor het eerst aangekaart of het niet verstandiger was te verhuizen naar een aangepaste woning."



Geweigerd

In die acht jaar heeft de familie volgens Schouw diverse aangepaste huurwoningen geweigerd. De woning aan de Paukeslag was wel goed genoeg. ,,Maar er ontstond een discussie tussen de ouders en de gemeente over de WMO-indicatie", stelt Schouw.



Die indicatie geeft aan welke aanpassingen noodzakelijk zijn. De woning aan de Paukeslag moest nog wat verbouwd worden. ,,Doelmatig maar zo goedkoop mogelijk is daarbij leidraad." Zo zijn elektrische draaideuren volgens de indicatie voldoende, maar stelt de familie dat het schuifdeuren moeten zijn. ,,Voor de gemeente een afweging op basis van kosten. Draaideuren zijn goedkoper en voor zover ik weet in deze situatie voldoende."



Schuifdeuren

De familie Ahansal is een bezwarenprocedure begonnen om schuifdeuren af te dwingen. ,,In eerste instantie wilden we als gemeente niet met de verbouwing beginnen voordat daar duidelijkheid over was", erkent Schouw. ,,Dan loop je risico op extra kosten en je kunt je afvragen of de gemeente dat risico moet lopen."



Toen in januari er nog geen duidelijkheid was heeft de wethouder alsnog de verbouw in gang gezet en het risico bij de gemeente neergelegd. ,,Ik heb puur uit belang voor de dochter gehandeld. Eigenlijk wilden we voorkomen wat nu toch is gebeurd. Dat het gezin woont in een huis dat nog niet af is."



Risico

Volgens Schouw loopt de bezwaarprocedure over de deuren nog steeds, maar gaat de gemeente uit van de indicatie en dus draaideuren. ,,Als Ahansal nu schuifdeuren laat plaatsen, dan is dat zijn risico."



Dat de verbouwing nog niet klaar is verbaast de wethouder. ,,Ik begrijp dat er wat tegenslag is bij de verbouwing, maar ook dat de familie zelf nog aanpassingen heeft doorgevoerd. Zo ligt er nu vloerverwarming in het huis. Dat heeft ook tijd gekost."