Etten-Leurse band Textures geeft afscheidsconcert in uitverkocht 013

ETTEN-LEUR/TILBURG - Het is volbracht. De Etten-Leurse metalband Textures zwaait af met een afscheidsconcert zaterdagavond in een uitverkocht 013 in Tilburg. Textures, de trots van de vernieuwende metal, houdt op te bestaan.