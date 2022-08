Etten-Leurse (84) slachtoffer van fraudeur (17): ‘Ik schaam me zo. Maar ik ben ook zo moe’

Ooievaar­tje uitgeput, maar na vier dagen terug op nest bij Et­ten-Leur

ETTEN-LEUR - Het jonge ooievaartje dat schrok door een luchtballon en uit het nest in Etten Leur viel, is weer terug. Volkomen uitgeput liet het dier zich plat op het nest vallen, waarna hij direct door zijn moeder gevoerd werd. Inmiddels is hij weer op krachten.

2 augustus