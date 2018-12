Etten-Leurs stel maakt een kerstpakket voor een arm gezin

intens Hij wilde voor zijn gasten koken, niet meer voor Michelin

11:34 Ooit ‘kroop’ Tako Hoefsloot in een vis. Als chef-kok bij De Zwaan experimenteerde hij en hield tegelijkertijd een Michelinster in de lucht. Nu stopt hij bij De Jongens van Zand en Klei de ouderwetse aardappel in een culinair jasje.