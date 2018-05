Etten-Leurs mysterie Wie ben ik? opgelost

ETTEN-LEUR - Het Wie ben ik? mysterie van Etten-Leur is opgelost. De vrolijk gekleurde bordjes die overal opdoken in Etten-leur zijn een verwijzing naar Dolf Bennik. Zonder dat Bennik het wist haalde hij de krant. En dat was het doel van zijn vriendenclub, die een vrijgezellenstunt bedacht.

Bennik, 45 jaar, is een van de laatsten uit de vriendengroep die trouwt. Dat verdiende een ludieke actie vonden zijn maten. Onder de naam Dolf Woods beschildert Bennik in zijn vrije tijd houten bordjes in Caraïbische stijl. Ze zijn te koop, maar veel ruchtbaarheid geeft hij daar niet aan.

Promoten

En dus gingen zijn vrienden de bordjes promoten. Ineens doken ze overal op. De gekleurde houten bordjes met de tekst Wie ben ik? Zeker 75 bordjes, met een knipoog naar Dolf zijn achternaam, zijn door heel Etten-Leur geplaatst.

Volledig scherm Dolf Bennik op zijn Wie ben ik? fiets. © Gerard van Offeren/Pix4Profs

De laatste vijf bordjes mocht Bennik afgelopen weekeinde tijdens zijn vrijgezellenfeest zelf plaatsen. ,,Op plekken die iets met mij te maken hebben. Dus daar waar ik mijn vriendin voor het eerst gekust heb bijvoorbeeld." Zijn fiets was voor de gelegenheid omgetoverd tot een Wie ben ik? fiets. Hij had tot aan de vrijgezellendag zelf niets in de gaten. ,,Ik had het gelezen in de krant en op Facebook, maar heb zelf maar een bordje gezien", lacht hij.

Curaçao

Zijn passie voor de gekleurde houten bordjes heeft hij ontwikkeld in Curaçao. ,,Daar zag ik die bordjes voor het eerst en heb er een aantal gekocht. Eenmaal thuis dacht ik, dat ga ik zelf ook proberen." Nu heeft hij een Facebookpagina met de naam Dolf Woods en schildert hij ook op bestelling. Het is en blijft hobby. In het dagelijks leven begeleidt Dolf langdurig werklozen op de weg terug naar een baan.

Sprinkhanen