Etten-Leurs kunstwerk naar museum De Pont in Tilburg

Dumas (1953) maakte het werk in 1991 in opdracht van psychiatrische instelling Het Hooghuys in Etten-Leur (tegenwoordig GGz Breburg). Daar hing het jarenlang in het restaurant. Omdat het pand in Etten-Leur nu afgebroken gaat worden, mogen De Pont en het Haarlemse museum Het Dolhuys het werk afwisselend lenen. De eerste periode is het te zien in De Pont.